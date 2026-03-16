Акция "Робин Худ" на Острова - крадат храна от магазина и я дават на бедните

Акция "Робин Худ" се организира през уикенда във Великобритания. Хората се призовават да крадат храна от магазините и да я дадат на бедните.

Идеята е на организацията Take back power ("Да си върнем силата" - бел.р.). Според тях след рекордната инфлация след войната в Украйна богатите са забогатели много повече, а бедните - обеднели. Всеки ден 6,5 млн. души разчитат на хранителни банки. Според тях това се е случвало само след Втората световна война. Те настояват властите да обложат богатите с по-големи данъци, разказва Нова телевизия.

Първите акции за кражба на храна се проведоха през уикенда в няколко града, включително в Лондон и Манчестър. Не е имало много последователи обаче, защото още в навечерието полицията арестува 15 от организаторите. По време на кражбите обаче е трудно да се заловят извършителите, защото те са измислили хитър ход - продуктите се изнасят след касите, където има оставени кошници за храна за бедни хора, така че стоката реално не е напуснала магазина и следователно не се брои за кражба. Но магазините масово слагат охрана и маркират стоки с по-голяма стойност, не само алкохол.

Магазинерите са нападани, бити и търсят помощ. Над 10 млн. паунда е изгубил секторът от кражби през миналата година.

Всеки ден във Великобритания се извършват около 55 хил. кражби. Вече има и вторичен пазар - по интернет се поръчват по-евтини стоки и банди, които отиват, крадат и доставят на по-нниска цена. При акция е задържано откраднато месо за над 1000 паунда, а сред извършителите е имало 84-годишен човек.