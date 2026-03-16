От днес стартира подаването на данъчни декларации в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От днес, 16 март, Независимият орган за публични приходи (AADE) официално отвори цифровата платформа myAADE за подаване на данъчни декларации за физически лица за доходите от 2025 г. Тазгодишната кампания стартира със засилена дигитализация и нови стимули за ранно плащане.

Крайният срок за финализиране на декларациите е 15 юли 2026 г. Правителството предвижда прогресивна скала от бонуси за данъкоплатците, които разплатят задълженията си по-рано:

4% отстъпка от общата сума при еднократно плащане на данъка до края на април.

3% отстъпка при пълно погасяване до 31 юли.

Алтернативно, данъкът може да бъде разсрочен на 8 равни месечни вноски, като първата трябва да бъде внесена до края на юли.

За около 1,5 милиона данъкоплатци, чиито доходи са единствено от заплати или пенсии, декларациите са предварително попълнени. Тези лица трябва единствено да проверят данните си и да потвърдят подаването, като в противен случай системата ще ги подаде автоматично в края на периода.

Освен през традиционния портал, данъкоплатците вече могат да използват и обновеното мобилно приложение myAADEapp. Чрез него гражданите могат не само да подават декларации, но и да следят своите задължения и да извършват плащания директно през телефона си.

От AADE съветват гражданите да не изчакват последния момент, за да избегнат евентуално претоварване на системата и да се възползват максимално от предвидените законови отстъпки.