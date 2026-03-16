Над 70 души, издирвани от Турция, са предадени от различни държави

Общо 72 души, обявени за издирване от Турция във връзка с подозрения за различни престъпления, за част от които е била издадена и червена бюлетина от Интерпол, са били задържани и предадени на турските власти от редица държави, се посочва в съобщение, поместено на страницата на турското Министерство на вътрешните работи в социалната мрежа, предава БТА.

В съобщението се посочва, че 32 от тях са били издирвани с червена бюлетина от Интерпол.

Операциите са осъществени в координация с турската Дирекция за Интерпол към Генералната дирекция по сигурността на Турция, Министерството на правосъдието и с компетентните институции в различните страни.

Мнозинството от издирваните лица, 54 души, са задържани в Грузия, а останалите – в Германия, Черна гора, България, Аржентина, Колумбия, Ирак, Русия, Швеция и признатата само от Анкара Севернокипърска турска република.

Всички задържани заподозрени са били екстрадирани в Турция и предадени на турските власти.