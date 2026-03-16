Федерацията на болничните лекари в Гърция обяви стачка на 18 март

Бойка Атанасова, Атина

Национална 24-часова стачка ще парализира държавния здравен сектор в Гърция тази сряда, 18 март. Решението на Федерацията на болничните лекари (OENGE) идва като крайна мярка срещу „хроничното недофинансиране и кадровата криза" в обществените болници.

Лекарите настояват за незабавно увеличение на заплатите, за да се спре изтичането на кадри в чужбина, и за масови назначения на постоянен персонал. „Системата е на предела на силите си", предупреждават от синдиката.

Ако се намирате в Гърция и имате нужда от медицинска помощ, която не е животозастрашаваща, потърсете частни клиники или изчакайте четвъртък, когато нормалният работен процес ще бъде възстановен.

Всички държавни болници и здравни центрове ще работят единствено със спешен състав. Това означава, че ще се приемат само пациенти в животозастрашаващо състояние. Планирани консултации и неспешни изследвания няма да се извършват.

Очаква се лекарите да проведат протестни шествия в центъра на Атина (около пл. „Синтагма") и Солун. Ако пътувате с автомобил през тези райони в сряда преди обяд, предвидете възможни задръствания и затворени улици.

