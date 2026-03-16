Братът на нападателя от синагогата в Мичиган е бил командир в „Хизбула“

Братът на мъжа, обвинен в нападението срещу синагога в Мичиган в четвъртък, е бил командир на „Хизбула", загинал при въздушен удар миналата седмица, съобщха Израелските сили за отбрана (IDF).

Айман Мохамад Газали загина, след като се вряза с кола, натъпкана с експлозиви, в синагогата "Темпъл Израел". Членове на семейството му, включително двамата му братя, са били убити при израелски удар в Ливан през март, съобщава Би Би Си.

IDF заяви, че брат му Ибрахим Мохамад Газали е ръководел операциите с оръжия за подразделението „Бадр" в „Хизбула", политическа и военна групировка в Ливан.

Израелските въоръжени сили съобщиха в публикация в X в неделя, че Ибрахим Мухамад Газали е бил „терорист от „Хизбула", който е командвал подразделение, отговорно за „изстрелването на стотици ракети срещу израелски цивилни през цялата война".

Той е бил „унищожен" при въздушен удар срещу военна база на „Хизбула" миналата седмица, съобщиха израелските въоръжени сили.

Си БИ Ес Нюз, американският партньор на Би Би Си, заяви, че на независим журналист, работещ за тях в Ливан, е било съобщено от източници, че и двамата братя, убити при удара, са били членове на ракетна единица на „Хизбула" в Южен Ливан.

„Хизбула" се ползва със силна подкрепа от Иран и се счита за терористична организация от Израел и много други държави, включително Великобритания и САЩ.

Полицията все още не е установила мотив за нападението срещу „Темпъл Израел" от Айман Мохамад Газали, 41-годишен натурализиран американски гражданин, пристигнал от Ливан през 2011 г. и живеещ в Диърборн Хайтс.

Наскоро той е претърпял „опустошителни и лични загуби в чужбина", заяви кметът на Диърборн Хайтс Мо Байдун, който добави, че това „не е оправдание" за нападението.

В петък ФБР съобщи, че Газали е починал от огнестрелна рана по време на престрелка с полицията.

Те също така заявиха, че в каросерията на пикапа му е имало големи количества фойерверки за търговски цели и няколко туби с запалима течност, които са се възпламенили по време на нападението.

Никой от персонала или децата в синагогата и училището към нея не е пострадал при инцидента. Един охранител е бил ранен, но се очаква да се възстанови, а около 30 служители на реда са били лекувани за вдишване на дим, съобщи местният шериф.

ФБР заяви, че разследва инцидента като „целенасочен акт на насилие срещу еврейската общност".

Губернаторът на Мичиган Гретчен Уитмър заяви на пресконференция след атаката, че антисемитизмът е достигнал „исторически връх".

„Ето защо призовавам всеки, който има трибуна, да бъде много отговорен в реториката си, да не набеждава и да не набелязва еврейската общност. Това е антисемитизъм в най-чист вид", каза тя.

„Ето защо моля хората да укротят реториката си", добави тя.