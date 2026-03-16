Израел започна сухопътна офанзива в Южен Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия съобщи, че е започнала „ограничени и целенасочени" сухопътни операции срещу позиции на „Хизбула" в Южен Ливан. Операцията е насочена към отслабване на позициите на „Хизбула" и укрепване на отбраната на израелските общности в северната част на страната.

По данни на военните действията са насочени към ключови позиции и инфраструктура на групировката в граничния район. Операцията има за цел да разшири т.нар. предна отбранителна зона и да намали заплахите за населението в северната част на Израел.

Преди навлизането на сухопътните части израелската армия е извършила интензивни въздушни удари и артилерийски обстрел срещу цели в района, за които твърди, че са свързани с дейността на „Хизбула", съобщава ynetnews.

По информация на израелските военни, действията са насочени срещу инфраструктура и бойни позиции на групировката в граничните райони на Южен Ливан. Операцията има за цел да ограничи възможностите на „Хизбула" да извършва атаки срещу израелска територия и да повиши сигурността на цивилното население в близост до границата.

По-рано бе съобщено, че удар е предизвикал пожар около поразена сграда, като към момента няма официална информация за жертви или ранени.

Говорителката на израелската армия за арабскоезичните медии подполковник Ела Уавия заяви в социалната мрежа „Екс", че атаките са насочени срещу инфраструктура на „Хизбула" в ливанската столица Бейрут.