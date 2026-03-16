Палестинец загина в Абу Даби, след като ракета падна върху колата му

Цивилен палестинец бе убит в покрайнините на столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Абу Даби, след като ракета е ударила днес автомобила му, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Тази информация бе съобщена в момент, в който Иран продължава ударите си срещу страни от Залива, в отговор на военната операция, която предприеха САЩ и Израел срещу Ислямската република, предава БТА.

Властите "са се намесили след инцидент в района на Ал Бахия, при който ракета е ударила цивилен автомобил, което е довело до смъртта на палестински гражданин", посочи в изявление на правителствената пресслужба на Абу Даби.