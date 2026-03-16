Церемония по предаване на хуманитарна помощ от китайския Червен кръст за Иран се проведе в Техеран

На 15 март посолството на Китай в Иран проведе церемония по предаване на спешна хуманитарна помощ на стойност 200 000 щатски долара от китайския Червен кръст на иранския Червен полумесец, съобщава КМГ.

Помощта е предназначена специално за оказване на подкрепа и обезщетения на семействата на загиналите учители и ученици от началното училище „Шаджаре Тайебе" в Иран. На церемонията присъстваха китайският посланик в Иран Цун Пейу.

Цун Пейу заяви, че китайската страна осъжда всички безразборни нападения срещу цивилни и невоенни цели. Атаките срещу училища и причиняването на вреда на деца представляват още по-сериозно нарушение на международното хуманитарно право и прекрачват моралните граници на човешката съвест. Китай е готов да продължи да подкрепя иранския народ в преодоляването на трудностите.