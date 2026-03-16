Китай обяви разследването на САЩ по член 301 за сериозно нарушение на международния икономически ред

Снимка: Китайска медийна група

Говорител на Министерството на търговията отговори на въпроси на журналисти във връзка с обявеното от Службата на търговския представител на САЩ започване на разследване по член 301 срещу 60 икономики, включително Китай, на основание „незабрана на вноса на продукти, произведени чрез принудителен труд", съобщава КМГ.

Говорителят заяви, че американската страна вече е измисляла факти и е наложила редица търговски ограничителни мерки срещу Китай под претекст за „принудителен труд", като китайската страна многократно е изразявала своята категорична позиция по този въпрос.

В момента в Париж Китай и САЩ провеждат нов кръг икономическо-търговски консултации. Китай отправи протестна нота към САЩ, в която пише: „Призоваваме Вашингтон веднага да коригира погрешните си действия и чрез диалог и консултации да намерят начин за разрешаване на споровете. Ние поддържаме всички права и категорично ще защитим своите законни права".

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

