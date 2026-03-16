ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Китай изстреля нов спътник за дистанционно наблюдение

КМГ

2236
Снимка: Китайска медийна група

В неделя Китай успешно изстреля спътник за дистанционно наблюдение от космодрума в Тайюен, провинция Шанси, в северната част на страната, съобщава КМГ.

Спътникът „Яоган-50 02" бе изстрелян в 21:22 ч. с модифицирана ракета-носител „Long March-6" и навлезе в предвидената орбита, така мисията завърши успешно.

Спътникът ще се използва главно за картографиране на територия, оценка на реколтата, както и за предотвратяване и ликвидиране на бедствия.

Този старт бележи 633-тата полетна мисия на серията ракети-носители „Long March".

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

