Киев стана обект на необичайна руска въздушна атака посред бял ден

Кметът на Киев Виталий Кличко Снимка: Снимка: Instagram/@vitaliyklitschko

Тази сутрин в центъра на Киев отекнаха поредица от експлозии, констатираха журналисти от Франс прес на място, а властите съобщиха за необичайна руска атака с дронове посред бял ден срещу украинската столица, предава БТА.

"Отломки от дрон паднаха в самия център на града", без да вземат жертви, каза кметът Виталий Кличко и добави: "Вражеската атака срещу Киев продължава, останете в убежищата".

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха в Tелеграм за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета.

Според канали в Телеграм, близки до украинската армия, противовъздушната отбрана е свалила две крилати ракети, които са атакували столицата.

Въздушната тревога бе обявена в Киев около 08:30 часа местно време (и българско време) и продължи близо час.

Тава е необичайна атака посред бял ден срещу Киев, който обикновено е атакуван по въздух от Русия през нощта, отбелязва АФП.

