Принцът на Саудитска Арабия към Тръмп: Ударете Иран силно

Мохамед бин Салман КАДЪР: Екс/@arcalojyan

Принцът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман ал Сауд посъветвал американския президент Доналд Тръмп да продължава да удря Иран "силно". Това твърдят официални лица от Белия дом пред "Ню Йорк Таймс". 

Това наподобява съвета на покойния крал на Саудитска Арабия Абдула бин Абдул Азис, който каза на Вашингтон "да отреже главата на змията". 

В понеделник Мохамед бин Салман и президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед обсъждаха дали страните от Персийския залив ще продължат да избягват директен конфликт с Иран, пише "Ал Арабия". Според тях продължаващите атаки на Иран срещу страните в залива ще доведат до "опасна ескалация, която ще застраши сигурността на региона". 

Все още обаче не се обсъжда намеса на страните в конфликта. Според източници на "Йерусалим пост" страните от Персийския залив не са атакували Иран, защото се опасяват от сериозна ескалация на иранските удари в региона. 

