Десет пациенти загинаха при пожар в интензивно отделение в Индия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко десет пациенти, настанени в интензивно отделение в болница в индийския щат Одиша, загинаха при пожар, предаде индийската национална информационна агенция ПТИ, като се позова на местните власти.

Пожарът е избухнал в болницата "Шрирама Чандра Бханджа" в град Катак между 2:30 и 3:00 часа сутринта. Екипи на пожарната са пристигнали бързо и са потушили пламъците. В евакуацията на пациенти са се включили пожарникари, служители на лечебното заведение, полицаи и придружителите на болните.

Главният министър на Одиша – Мохан Чаран Маджи, който спешно пристигна на мястото на трагедията, заяви, че най-малко 11 души от болничния персонал са получили изгаряния, докато са спасявали хора.

Към момента на избухването на пожара интензивното отделение на травматологията и в съседното отделение е имало общо 23 пациенти. Седем от жертвите са загинали на място, а другите трима са издъхнали по време на евакуацията или по-късно вследствие на тежки изгаряния.

Причините за инцидента се разследват, съобщава БТА.