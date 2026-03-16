Израел: Унищожихме самолета на Али Хаменей на летище Мехрабад

Израелските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са унищожили самолет на летище Мехрабад в Техеран, използван от покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Според тях машината е била използвана от висши ирански държавни служители и военни за пътувания в Иран и чужбина, както и за координация с приятелски държави.

Мехрабад е едно от най-старите летища в Техеран и понастоящем обслужва само вътрешни и регионални полети. Освен че е най-натоварената гражданска аерогара за вътрешни полети, то е и съоръжение с двойно предназначение, в което се съхраняват и военновъздушни активи.