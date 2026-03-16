Украйна е атакувала Москва с около 250 дрона за два дни

Русия заяви, че Украйна е атакувала Москва с около 250 безпилотни летателни апарата този уикенд, и че вълна след вълна от украински дронове с голям обсег на действие са били свалени от руските системи за противовъздушна отбрана по пътя си към столицата, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"През последните два дни силите за противовъздушна отбрана унищожиха около 250 вражески безпилотни летателни апарата на подстъпите към Москва и на втория отбранителен рубеж на ПВО преди града", заяви кметът на руската столица Сергей Собянин в Телеграм, като благодари на руските въоръжени сили за работата им. Не се съобщава за жертви.

Войната в Украйна, а сега и войната в Иран, показаха ефективността на относително евтините дронове, които могат да атакуват отдалечени цели – от петролна инфраструктура до градски центрове с голямо население – на цена, която е несравнимо по-малка в сравнение с тази на изтребител.

Русия подлага Украйна на масиран артилерийски обстрел и атаки с дронове, докато Украйна извършва атаки дълбоко в територията на Русия чрез саботажни групи и безпилотни летателни апарати, при които уби висши руски военни и нанесе удари по нефтохранилища и петролопроводи.

Основните летища в Москва наложиха ограничения на полетите по време на атаката през уикенда, съобщи руската гражданска въздухоплавателна администрация "Росавиация", макар че по-късно те бяха отменени.

Москва, заедно със заобикалящата я Московска област, има население от около 22 милиона души.