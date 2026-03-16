150 населени места са откъснати след обилни снеговалежи в Югоизточна Турция

Югоизточните турски окръзи Муш, Битлис, Ван и Хаккяри през последните две денонощия са обхванати от обилни снеговалежи и виелици, които предизвикват затруднения в придвижването и прекъсват достъпа до общо 148 населени места, съобщава в. „Биргюн".

По информация на местните власти заради обилните снеговалежи е прекъснат достъпа до 36 населени места в окръг Ван, 61 населени места в окръг Хаккяри, 50 населени места в окръг Муш и едно населено място в окръг Битлис, отбелязва БТА.

Аварийни екипи са изпратени на терен и работят активно за почистването на натрупалия сняг и възстановяването на движението по прекъснатите пътни артерии, информират още местните власти.