Песков: По-скъпият петрол и облекчените санкции на САЩ ще донесат повече приходи за Русия

3476
Дмитрий Песков

Ръстът на цените на петрола и временното облекчаване на американските санкции ще генерират допълнителни приходи за руските петролни компании и по-големи приходи за руския бюджет, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и БТА.

Покачващите се цени на петрола и временното облекчаване на американските санкции позволяват на руските енергийни компании да генерират допълнителни приходи, което от своя страна означава увеличение на приходите в бюджета, каза днес Песков по време на редовния си брифинг за медиите.

„Знаете, че имаме определени правила и прагове за приходите от петрол. Разбира се, това се отнася до допълнителни приходи за нашите петролни компании, които продават петрол и петролни продукти и които, разбира се, се ръководят от настоящата ценова среда. Приходите на тези компании означават увеличение на приходите в бюджета", подчерта той, цитиран от ТАСС.

През първия месец на 2026 г. приходите на Русия от петрол и природен газ се понижиха почти наполовина на годишна база, достигайки най-ниското си равнище от юли 2020 г., според данни на руското Министерство на финансите.

САЩ издадоха в петък нов общ лиценз, позволяващ продажбата на руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби, до 11 април.

Лицензът, който обхваща петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби към 12 март, бива издаден, цели да се предотврати допълнителното поскъпване на суровината в международен план.

Ден по-рано, в четвъртък Международната агенция за енергията (МАЕ), състояща се от 32 държави, обяви, че ще освободи от стратегическите резерви 400 милиона барела петрол.

