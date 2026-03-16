ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж стреля с незаконно оръжие по хора по време на ...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22477900 www.24chasa.bg

Германия не вижда роля за НАТО в Ормузкия проток

1312
Иран заплашва, че ще атакува всеки кораб, който се опита да премине през Ормузкия проток. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ


Германският външен министър Йохан Вадефул заяви в Брюксел днес, че не вижда роля за отбранителния алианс НАТО в решаването на проблема с блокадата на Ормузкия проток, посочват Ройтерс и БТА.

„Не виждам в НАТО да е вземано решение в тази насока, нито възможност алиансът да се нагърби с каквито и да било отговорности в Ормузкия проток. Ако беше така, органите на НАТО щяха да са се заели с въпроса по съответния начин", заяви Вадефул преди срещата на Комисията по външни работи (АФЕТ) на Европейския парламент.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска си върху европейските съюзници и предупреди страните от НАТО, че ги чака „много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

