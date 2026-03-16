Германия не вижда роля за НАТО в Ормузкия проток



Германският външен министър Йохан Вадефул заяви в Брюксел днес, че не вижда роля за отбранителния алианс НАТО в решаването на проблема с блокадата на Ормузкия проток, посочват Ройтерс и БТА.

„Не виждам в НАТО да е вземано решение в тази насока, нито възможност алиансът да се нагърби с каквито и да било отговорности в Ормузкия проток. Ако беше така, органите на НАТО щяха да са се заели с въпроса по съответния начин", заяви Вадефул преди срещата на Комисията по външни работи (АФЕТ) на Европейския парламент.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска си върху европейските съюзници и предупреди страните от НАТО, че ги чака „много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.