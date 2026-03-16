Русия глоби Телеграм с 35 млн. рубли за непремахнато забранено съдържание

Руските власти неведнъж са обвинявали Телеграм, че позволява разпространението на незаконно и екстремистко съдържание. Снимка: Пиксабей

Русия глоби с 35 милиона рубли (432 366 долара) приложението за съобщения Телеграм за това, че не е премахнало забранено съдържание, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската информационна агенция Интерфакс.

Руските власти неведнъж са обвинявали Телеграм, едно от най-популярните приложения за публична и частна комуникация в Русия, че позволява да бъде използвано като платформа за разпространението на незаконно и екстремистко съдържание, посочва БТА.

Платформата отхвърля обвиненията, като твърди, че Москва се опитва да я ограничи, за да принуди хората да преминат към използването на новото подкрепяно от държавата конкурентно приложение, наречено Макс (MAX).

