Киев: 194 от общо 211 руски дрона е унищожила украинската ПВО

Противовъздушната отбрана (ПВО)на Украйна е унищожи 194 от 211-те дрона, изстреляни от Русия от вчера вечерта, предаде Укринформ, като се позова на информация в канала в Телеграм на Военновъздушните сили на Украйна, пише БТА.

От 18:00 часа (и българско време) вчера, 15 ноември, до тази сутрин, Русия е атакувала Украйна с 211 бойни безпилотни летателни апарата от тип "Шахед", "Гербера", "Италмас" и други видове, изстреляни от Орел, Курск, Брянск, Милерово, Приморско-Ахтарск, както и от Гвардейское в Крим. Повече от 100 от дроновете са били от тип "Шахед", се казва в съобщението.

Срещу тази въздушна атака са били задействани украинската авиация, зенитноракетни комплекси, силите за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на въоръжените сили на Украйна.

По предварителни данни до 11:00 ч. тази сутрин украинската ПВО е свалила или неутрализирала, заглушавайки сигнала им и отклонявайки ги от целта, 194 руски дрона в северната, южната и източната част на Украйна.

На 10 различни места са регистрирани 16 попадения на дронове, както и падане на отломки от свалени безпилотни апарати на още 11 места.

Военновъздушните сили на Украйна отбелязват, че атаката все още продължава.

Както съобщи по-рано днес Укринформ, отломки от дронове са паднали тази сутрин в районите "Соломянски", "Святошински" и "Шевченкивски" на столицата Киев.