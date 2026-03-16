Премиерът на Република Сръбска в Босна и Херцеговина подаде оставка

Саво Минич, премиер на Република Сръбска в състава на Босна и Херцеговина, подаде оставка днес, съобщи босненската национална телевизия БХРТ, цитирана от БТА.

Оставката е мотивирана от политическото напрежение в съставната единица и поставянето под въпрос на легалността и легитимността на правителството от страна на Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна, обясни Минич на пресконференция в Баня Лука днес. Той посочи, че отново ще получи мандат за съставяне на ново правителство.

„Консултирах се с президента на Република Сръбска Синиша Каран, който каза, че ще ме предложи за носител на мандат и че правителството има подкрепа в този състав", подчерта Минич и допълни, че има подкрепата на политическите партии в управляващата коалиция в Република Сръбска.

Минич пое поста в началото на септември 2025 г. след оставката на предишния премиер Радован Вишкович. ЦИК оспори легалността на правителството след отстраняването на тогавашния президент на Република Сръбска Милорад Додик, който даде мандата за съставяне на правителство на Минич.

Минич бе предложен повторно за носител на мандата от Ана Тришич-Бабич, изпълняваща длъжността президент на Република Сръбска след отстраняването на Додик. Това решение също бе оспорено, тъй като в Конституцията на съставната единица не е обособена функцията „изпълняващ длъжността президент на Република Сръбска".