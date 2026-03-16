Близо половин милиард евро хуманитарна помощ за страните от Близкия изток отпуска ЕС

Върнатите от региона европейци вече са над 11 000

Европейската комисия съобщи, че одобрява отпускането на 450 милиона евро хуманитарна помощ за Ливан, Сирия, Йордания, Палестинските територии и Египет. Комисията допълва, че продължава връщането от региона на европейски граждани и броят на успелите да се приберат е над 11 хиляди, предаде БТА.

За Сирия се предвиждат 210 милиона евро, след като 16,5 милиона души продължават да се нуждаят от хуманитарна помощ, включително над 3,2 милиона завърнали се сирийци. Със средствата ще бъдат осигурени храни, здравни грижи, подслон, чиста вода и образование за децата извън училище.

За Палестинските територии ще бъдат изплатени 124 милиона евро, като се отбелязва, че над 3,3 милиона души там имат нужда от подкрепа – 2,1 милиона в Газа и 1,2 милиона на окупирания Западен бряг на река Йордан.

В Ливан 100 милиона евро ще бъдат изпратени за спешна здравна помощ, като се отчита, че дори преди днешната хуманитарна криза, утежнена от продължаващите събития в Иран, над три милиона души там се нуждаеха от хуманитарна подкрепа. Израелските въздушни удари този месец доведоха до разселването на повече от 800 000 души, добавя комисията.

В Йордания общо 15,5 милиона евро ще послужат за поддръжката на основни услуги като здравеопазване и ще бъдат насочени към бежанците на място. В Египет 8 милиона евро ще подкрепят най-уязвимите. Там са подслонени над 1,5 милиона бежанци, особено от Судан и Газа, се пояснява в съобщението.

ЕК допълва, че с евакуационните полети, финансирани от ЕС след началото на ударите на САЩ и Израел в Иран, досега от региона са били върнати повече от 11 000 европейци. Изпълнени са близо 90 такива полета до Австрия, Белгия, България, Чехия, Естония, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия и Швеция.