Стармър отказа на Тръмп да прати военни кораби в Ормузкия проток, иска споразумение с Иран

Киър Стармър заяви днес, че Обединеното кралство няма да се въвлече в „по-широкомащабна война" в Близкия изток, като отхвърли призива на Доналд Тръмп за разполагане на военни кораби в Ормузкия проток.

На пресконференция на "Даунинг стрийт" премиерът на Великобритания настоя, че иска тази война да приключи колкото се може по-скоро.

Той предупреди, че колкото по-дълго продължава ситуацията, толкова по-опасна ще става и толкова по-лошо ще се отрази на цените на живота, като призова за сключването на „договорно споразумение" с Иран, пише "Дейли мейл".

Стармър заяви, че е готов да се включи в „реалистичен колективен план" за пролива, но добави, че все още не са взети решения, и намекна, че Великобритания обмисля единствено разгръщането на дронове за борба с мини. „Това не е лесно. Не е просто", каза той.

По-рано Тръмп призова да се създаде коалиция, която да помогне за отварянето на протока, където в момента са блокирани търговски кораби.

Той поиска Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други страни да се включат в инициативата. Повечето обаче му отказаха.

В неделя вечер германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че страната му няма да участва в тази мисия и да изпраща военни кораби в протока. Малко по-късно отказ дойде и от Токио.

Австралия, друг ключов съюзник на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион, заяви, че не е била помолена официално и няма да изпрати кораби. „Знаем колко невероятно важно е това. Но не е нещо, за което са ни помолили или за което ние допринасяме", каза Катрин Кинг, член на кабинета на премиера Антъни Албанезе, в интервю за държавната телевизия ABC.

Южна Корея пък заяви само, че „внимателно разглежда" призива на Тръмп. „Следим внимателно изказванията на президента Тръмп в социалните мрежи и ще разгледаме въпроса с необходимото внимание, в тясна координация със САЩ", заяви представител на президентската администрация на азиатската страна.

В отговор Тръмп предупреди, че страните от НАТО ги чака "лошо бъдеще", ако не помогнат на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.