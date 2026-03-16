Ракетна експлозия в Ейлат рани две кучета

Две кучета от породата пудел бяха ранени при ракетна експлозия в израелския град Ейлат. Животните са били засегнати от шрапнели след удар на ракета, изстреляна от Иран, и в момента се подлагат на хирургично лечение във ветеринарна клиника.

Пострадалите кучета, Цили и Гили, са били откарани по спешност за медицинска помощ след инцидента. Според ветеринарни лекари операцията е била необходима заради нараняванията, причинени от метални фрагменти след взрива.

Въпреки сериозността на случая, техните стопани вероятно ще трябва сами да поемат разходите за лечението. Причината е, че според действащото законодателство в Израел домашните любимци се разглеждат като имущество, а не като отделна категория пострадали, съобщи ynetnews.

Поради това държавната система за компенсации при щети от военни действия не покрива ветеринарни разходи за ранени домашни животни. Случаят отново поставя въпроса за необходимостта от промени в правилата, така че при подобни извънредни ситуации да бъде предвидена подкрепа и за стопаните на пострадали животни.