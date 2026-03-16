Гърция няма намерение да участва в операция за защита в Ормузкия проток

Въпросът за участие в операция в Ормузкия проток не стои пред Гърция, заяви говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис, цитиран от „Катимерини" и БТА.

Така той отговори на въпрос за възможността Гърция да изпрати кораби в Ормузкия проток под натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп и в рамките на операцията на ЕС „Аспидес", която в момента е насочена към осигуряването на безопасността на корабоплаването в Червено море.

Маринакис заяви пред журналисти, че „в никакъв случай нямаме намерение да се намесим във войната (в Иран)" и уточни, че „операцията „Аспидес" е географски дефинирана в Червено море, не засяга Ормузкия проток. В този момент в тази операция участват само кораби на Гърция и на Италия".

Вчера и германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА, изрази скептицизъм към евентуалното разширяване на мисията "Аспидес" на ЕС в Ормузкия проток.

Ройтерс припомня, че в неделя Тръмп заяви, че правителството му е в разговори със седем страни да окажат подкрепа за осигуряването на безопасността на корабоплаването през ключовия за транспорта на петрол Ормузки проток, който е фактически блокиран от действията на Иран.