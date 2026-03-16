Конфликтът в Близкия изток носи риск за състоянието на глобалната икономика



Макар все още да е твърде рано да се оцени влиянието на конфликта в Близкия изток върху глобалния икономически растеж, в момента съществува значителен риск от влошаване на състоянието на световната икономика. Това предупреди днес генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Разбира се, до голяма степен това ще зависи от много фактори, които не знаем... продължителността на конфликта и по-нататъшното развитие на събитията, но е достатъчно да кажем, че в момента съществува значителен риск от влошаване на състоянието на световната икономика", заяви Корман по време на конференция в Букурещ.

Настоящата прогноза на ОИСР за растежа на глобалната икономика през 2026 г. е 2,9 на сто спрямо 3,2 на сто за миналата година.