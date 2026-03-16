Избират шефове на трите основни прокуратури в Румъния

В Румъния през последните дни се провеждат изслушвания във Висшия съвет на магистратурата с кандидатите, предложени от министъра на правосъдието Раду Маринеску за ръководните постове в трите основни прокуратури - Главната прокуратура към Върховния касационен съд, Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) и Дирекцията за разследване на престъпленията на организираната престъпност и тероризма (DIICOT). До момента положително становище от прокурорската секция на Висшия съвет на магистратурата е получил само един кандидат, а предложената за главен прокурор Кристина Киряк, която понастоящем е ръководител на регионалното бюро в град Яш на антикорупционната прокуратура, е получила отрицателно становище, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Интервютата с кандидатите продължават и днес, посочва медията.

Няколко граждански организации свикаха на 6 март протест пред президентския дворец Котрочени срещу предложените от министъра на правосъдието кандидати и поискаха от държавния глава Никушор Дан да не подписва укази за назначаването им. Участниците в демонстрацията изтъкнаха, че някои от предложените кандидати са спорни фигури от гледна точка на почтеност и независимост.

В Румъния ръководителите на трите основни прокуратури имат мандат от 3 години с възможност за едно подновяване. През 2026 г. мандатите на настоящите ръководители изтичат почти по едно и също време - 31 март и 13 април.

Прокурорската секция на Висшия съвет на магистратурата ще гласува днес за предложените за заместник главни прокурори съответно на DIICOT и на Главната прокуратура - Алекс Флоренца, който понастоящем е главен прокурор, и Мариус Войняг, който в момента е ръководителят на DNA. И двамата не са пожелали втори мандат начело на съответните институции, отбелязва Диджи 24.

Миналата седмица Алекс Флоренца и Мариус Войняг бяха интервюирани във Висшия съвет на магистратурата, но не успяха да получат положителното становище на органа, който дава консултативно мнение по предложенията на министъра на правосъдието.

Също днес ще бъде изслушан кандидатът за заместник главен прокурор на антикорупционната прокуратура Йоан Виорел Чербу.

Диджи 24 посочва, че от изслушаните до момента петима кандидати за ръководните постове в трите основни прокуратури само Кодрин Хорациу Мирон е получил положително становище от Висшия съвет на магистратурата. Мирон е кандидат за главен прокурор на Дирекцията за разследване на престъпленията на организираната престъпност и тероризма (DIICOT).

Отрицателни становища са дадени до момента за Кристина Киряк, предложена за главен прокурор, и за Жил-Жулиен Григоре-Якобич, предложен за заместник главен прокурор на DIICOT.

Съгласно закона прокурорската секция на Висшия съвет на магистратурата издава мотивирано консултативно становище по предложенията на министъра на правосъдието за ръководните постове в трите основни прокуратури. При отрицателно становище министърът на правосъдието има право да продължи процедурата и все пак да предложи на президента въпросния кандидат, а може и да оттегли конкретната кандидатура и да стартира нова процедура по избор в срок от 60 дни, пояснява Диджи 24.

Предложената за главен прокурор Кристина Киряк бе упрекната по време на изслушванията, че е „държала в чекмеджето" доказателства за сексуални злоупотреби спрямо деца. Тя бе критикувана също, че няма достатъчно опит за главен прокурор. Интервюиращите я бяха стъписани също от сумата от един милион евро в една от банковите й сметки, съобщиха румънски медии.

Киряк каза, че в случая с твърденията за сексуални злоупотреби, предполагаемо извършени от бившия епископ на град Хуш Корнел Онила, тя е действала съгласно закона. За твърдението, че ѝ липсва опит за главен прокурор, бидейки ръководител на местна прокуратура, тя каза, че е готова да се учи, а за сумата от милион евро в сметката ѝ Киряк каза, че става дума за техническа грешка, тъй като платформата на Националната агенция за почтеност не позволява въвеждане на запетайка, а само на точка при изписване на суми. Така в имуществената ѝ декларация за 2024 г., качена на портала на агенцията за почтеност, се появява сумата от 1 000 270 евро, информира сайтът Хотнюз.ро.