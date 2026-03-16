Сеул разтревожен от прехвърляне на американски системи за ПВО от Южна Корея към Близкия изток

Южнокорейският президент И Дже-мьон потвърди миналата седмица появила се в медиите информация, че САЩ се подготвят да преместят част от своите модерни системи за противовъздушна отбрана, разположени понастоящем на Корейския полуостров, в Близкия изток, като отбеляза, че правителството му се противопоставя на тази стъпка, макар да признава, че вероятно няма да има думата по въпроса, тъй като все по-ожесточеният конфликт с Иран предизвика опасения относно запасите от оръжия на САЩ, пише списание "Форбс".

Няколко дни преди това в. "Вашингтон пост" съобщи, че американските военни са започнали да "пренасочват ресурси от други части на света", след като са изразходвали боеприпаси на стойност 5,6 милиарда долара само през първите два дни на конфликта с Иран, избухнал на 28 февруари. Вестникът посочва, че Пентагонът планира да прехвърли части от системата си за противоракетна отбрана ТААД (Terminal High Altitude Area Defense - THAAD) от Южна Корея в Близкия изток.

Иранските въоръжени сили твърдят, че са поразили най-малко четири радара на системата ТААД в различни бази в Близкия изток, включително във военновъздушната база "Муафак Салти" в Йордания, пише сп. "Нюзуик". Изданието цитира анонимен американски официален представител, според когото САЩ ще предприемат действия за замяна на радар на системата ТААД, който е бил повреден при удар с дрон в Йордания, посочва БТА.

Системите ТААД са особено популярен избор за прехващане на балистичните ракети, които Иран предпочита да използва, тъй като те са способни да поразяват ракетите по време на последния етап от полета им, посочва "Нюзуик". Всяка батарея от системата се състои от няколко части, включително мощен радар, който открива и проследява цели.

По време на планирането на военната операция на САЩ срещу Иран председателят на Съвета на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн е изразил опасения относно американските запаси от боеприпаси, пише "Форбс". Според списанието Кейн е предупредил, че продължителен конфликт може сериозно да изчерпи запасите от високоточни оръжия на американската армия, които вече са на ниско ниво поради подкрепата за Украйна, Израел и други военни операции през последните няколко години. Основните опасения са свързани със запасите от системите за противовъздушна отбрана, които са от решаващо значение за отблъскването на атаките с балистични ракети и дронове на Иран срещу съседните страни в Близкия изток.

Информацията за евентуалното прехвърляне на ключови военни ресурси на САЩ предизвика тревога в Южна Корея относно потенциалното отслабване на регионалната отбрана, ако Вашингтон пренасочи кораби и ракети, установени в региона за възпиране на военната мощ на Китай и Северна Корея, към други театри на военни действия, посочва Ройтерс.

"Изглежда, че напоследък американските сили в Корея обмислят изнасянето от страната на някои оръжия, като артилерийски батареи и системи за противовъздушна отбрана", каза южнокорейският президент И Дже-мьон по време на правителствено заседание, като добави, че макар Сеул да е изразил несъгласието си с подобен ход, той не е в позиция да поставя изисквания. Президентът заяви, че изтеглянето на някои американски оръжия от страната "няма да попречи на стратегията за възпиране на Северна Корея", както и че разходите за отбрана на Южна Корея и конвенционалните ѝ способности далеч надхвърлят тези на Северна Корея.

Южнокорейският министър на външните работи Чо Хюн в края на миналата седмица също така потвърди, че въоръжените сили на САЩ и на Южна Корея обсъждат евентуално прехвърляне на някои американски противоракетни системи "Пейтриът" (Patriot) за конфликта в Близкия изток, отбелязва Ройтерс.

Според южнокорейски медии някои батареи "Пейтриът" са били прехвърлени от военновъздушната база в Осан и вероятно ще бъдат разположени в американски бази в Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, въпреки че южнокорейските власти към момента не са потвърдили тази информация. Американската система ТААД се използва за прехващане на балистични ракети на голяма височина, докато батареите "Пейтриът" осигуряват защита на по-малка височина срещу заплахи с по-малък обсег, уточнява Ройтерс.

Военни анализатори казват, че макар южнокорейският президент да е прав, че Южна Корея е способна сама да възпира Пхенян, присъствието на американско оръжие в страната подчертава ангажимента на Вашингтон към регионалната сигурност. "Съществува риск Северна Корея да интерпретира преместването на част от тези оръжия като претекст за провокации, за да провери доколко съюзниците са готови за отбрана", казва професорът по военни науки в университета "Санджи" Чой Ги-ил.

Експерти смятат, че южнокорейските системи "Пейтриът" и системата за противовъздушна отбрана със среден обсег "Чонгун-II" биха могли частично да компенсират прехвърлянето в Близкия изток на американските "Пейтриът", посочва агенция Киодо. Няма обаче алтернативни системи, които биха могли да заменят системата ТААД. През 2024 година. Южна Корея приключи разработването на собствена система за ракети земя-въздух с голям обсег, предназначена да сваля балистични ракети на височина над 40 километра. Разполагането на новата система обаче се очаква да започне едва през следващата година.

Всяко отслабване на способността на страната да се защитава неизбежно поражда опасения, пише консервативният южнокорейски вестник "ДжунАн Дейли". Южнокорейското правителство трябва да работи за това, всички прехвърлени средства за противовъздушна отбрана да бъдат върнати незабавно след приключване на мисиите им, за да бъдат сведени до минимум потенциалните пропуски в сдържането на Северна Корея. Все по-несигурната световна геополитическа обстановка означава, че усилията за укрепване на собствените отбранителни способности на Южна Корея също трябва да бъдат ускорени, заключава изданието.