Катар: Има място за дипломация, ако Техеран прекрати атаките си срещу съседите

Уреждането на напрежението с Иран по дипоматически път е възможно, но само ако Техеран "прекрати атаките си" срещу съседите, каза съветникът на катарския премиер и говорител на катарското Външно министерство Маджид бин Мохамед ал Ансари, цитиран от Франс прес и БТА.

"Ако те спрат с нападенията си, тогава ще можем да намерим решение по дипломатически път. Но ако те продължат да атакуват нашите страни, значи не е време да създаваме комисии, а да заемем много ясна и принципна позиция в защита на страните си и е време те незабавно да прекратят атаките си", посочи Ансари.