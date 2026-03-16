Тръмп шокиран от слухове, че Моджтаба Хаменей може би е гей

Доналд Тръмп избухнал в смях, когато му съобщили, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей може би е гей, твърдят източници пред „Ню Йорк Пост".

Информацията, че Моджтаба е хомосексуален, е породила съмнения в ума на покойния му баща Али Хаменей относно неговата годност да го наследи, казват източниците.

Другите присъстващи в стаята са сметнали това за „смешно", а един висш служител от разузнаването „не спирал да се смее по този повод от дни наред".

Това сензационно твърдение беше потвърдено от двама представители на разузнавателните служби и от трето лице, близко до Белия дом.

Американските разузнавателни агенции разглеждат информацията като достоверна, а не като клюки, целящи да подкопаят авторитета на 56-годишния владетел.

Моджтаба е имал дългосрочна сексуална връзка с учителя си от детството, твърдят два източника, цитирани от "Дейли мейл".

Трети източник твърди, че според разузнавателните данни връзката е била с човек, който е работил за семейството на Хаменей.

Моджтаба, за когото се смята, че е бил тежко ранен при ударите, които убиха баща му на 28 февруари, е правил „агресивни" сексуални намеци към мъжете, които се грижат за него, вероятно поради ефекта от успокоителните, твърди източник пред „Пост".

САЩ не разполагат с фотографски доказателства, но източници твърдят, че информацията е достоверна, като един от тях посочи, че тя е „получена от един от най-добре защитените източници, с които разполага правителството".