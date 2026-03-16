Таяни: Няма да бъдем сплашени след атаката срещу италианско-американската база в Кувейт

Италия няма да се поддаде на сплашване след атаката с дрон в неделя срещу италианско-американската база в Кувейт, при която беше унищожен италиански безпилотен летателен апарат, заяви италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА и БТА.

При нападението няма пострадали. Атаката беше извършена само няколко дни след друг инцидент, при който беше обстрелвана италианска база в Ербил, в Иракски Кюрдистан. И при този случай нямаше ранени.

"Няма да бъдем сплашени, италианските мисии продължават", заяви Таяни в интервю за телевизия "Медиасет".

Той допълни, че Италия намалява броя на военнослужещите в базите си в региона, като същевременно продължава да изпълнява международните си ангажименти. По думите му страната не е във война с никого и не смята, че италианците са конкретна цел на атаките.