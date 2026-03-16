Азербайджан даде 10 г. затвор на френски гражданин за шпионаж

Съд в Азербайджан днес осъди френски гражданин на 10 години затвор, след като го призна за виновен в шпионаж в полза на Париж - обвинение, по което той частично призна вината си, предадоха Ройтерс и РИА Новости.

Азербайджан беше обвинил мъжа - Мартен Райън, арестуван през декември 2023 г., в събиране на секретна информация за азербайджанското военно сътрудничество с Турция и Пакистан. Той също така беше обвинен, че е помагал за вербуването на френскоговорящи азербайджанци, които да сътрудничат на френското разузнаване. Преди ареста си Райън е работил в Азербайджан за компания за внос на храни, която предлага и консултантски услуги, отбелязва БТА.

Прокуратурата твърди, че той е улеснил контакта между френското разузнаване и Азад Мамадли - азербайджански гражданин, съден заедно с Райън, който също получи днес 12-годишна присъда за лишаване от свобода. Мамадли отрече всякаква вина в началото на процеса.

Отношенията между Баку и Париж са обтегнати заради близките връзки на Франция с Армения, срещу която Азербайджан е водил няколко войни през последните четири десетилетия, отбелязва Ройтерс. Във Франция има голяма арменска диаспора и страната доставя оръжие на Ереван.

През май миналата година Азербайджан помилва френски гражданин - Тео Юго Клерк, който беше осъден на 3 години затвор за рисуване на графити в метрото на Баку, припомня агенцията.