ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Сблъскаха се два трамвая в Рим, 10 души са ранени

Рим Снимка: СНИМКА: Виолина Христова

Десет души бяха ранени при сблъсък на два трамвая в Рим, предаде АНСА.

Инцидентът е станал тази сутрин на улица „Пренестина". Трамваите са се движили по една и съща линия и този, който е бил отзад, се е ударил в предния. Причините за инцидента се разследват.

Движението по засегната трамвайна линия беше възобновено час и половина след катастрофата.

В края на февруари трамвай дерайлира в Милано и загинаха двама души, а близо 50 души пострадаха. Тогава ватманът разказа, че се е почувствал зле, докато е карал трамвая. По случая се води също разследване, посочва БТА.

Рим

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

