Иран към Румъния: Ще реагираме, ако позволите САЩ да използват ваши бази за военни операции

Есмаил Багаи Снимка: Екс/@TehranTimes79

Иран предупреди Румъния, че ще реагира политически и законово, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран. Това съобщава Диджи24 като се позовава на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от базираното в Лондон издание "Иран Интернешънъл".

На пресконференция в Техеран той призова страните да не се намесват във войната.

„Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран“, отбеляза Есмаил Багаи.

По думите му подобен ход би бил неприемлив съгласно международното право и би довел до международна отговорност на Румъния, съобщава БТА. 

„Това би се превърнало в черно петно в историята на отношенията между Иран и Румъния. Иран ще реагира по съответния начин, както правно, така и политически“, каза Багаи.

На 11 март румънският парламент одобри искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство. „Румънците не трябва да се притесняват, страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие“, каза държавният глава.

