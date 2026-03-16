Трима са ранени при руска атака над Харков

Руските сили днес атакуваха предприятие в Немишлянския район на Харков, като според първоначалните данни има трима пострадали, написа в приложението Телеграм кметът на града Игор Терехов, цитиран от Укринформ.

Ръководителят на регионалната военна администрация на Харков Олег Синегубов уточни, че са ранени трима мъже на 52, 54 и 62 г. „Всички са получили медицинска помощ. В резултат на обстрела складови съоръжения и оградата са повреден“, каза той.

Това е втората руска атака срещу Харков за деня, след като рано тази сутрин бе извършено нападение с дрон. При удара над Шевченкивския район е пострадал един човек и са нанесени щети на три жилищни блока, припомня БТА.