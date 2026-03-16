ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦИК определи процедурата за жребий за предстоящите...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22479593 www.24chasa.bg

Трима са ранени при руска атака над Харков

2296
Разруха след руска атака в украинския град Харков. СНИМКА: Фейсбук ДСНС

Руските сили днес атакуваха предприятие в Немишлянския район на Харков, като според първоначалните данни има трима пострадали, написа в приложението Телеграм кметът на града Игор Терехов, цитиран от Укринформ.

Ръководителят на регионалната военна администрация на Харков Олег Синегубов уточни, че са ранени трима мъже на 52, 54 и 62 г. „Всички са получили медицинска помощ. В резултат на обстрела складови съоръжения и оградата са повреден“, каза той.

Това е втората руска атака срещу Харков за деня, след като рано тази сутрин бе извършено нападение с дрон. При удара над Шевченкивския район е пострадал един човек и са нанесени щети на три жилищни блока, припомня БТА. 

 

Разруха след руска атака в украинския град Харков. СНИМКА: Фейсбук ДСНС

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

