Зеленски пристига в Испания за среща с премиера Санчес

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Мадрид в сряда, за да се срещне с испанския министър-председател Педро Санчес, съобщи канцеларията на испанския премиер, цитирана от Франс прес и БТА.

Двамата държавници ще участват в пресконференция и ще подпишат документи за двустранно сътрудничество, посочват още от канцеларията на Санчес.

Посещението на Зеленски в Испания ще бъде четвъртото поред от началото на широкомащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. То ще се състои преди предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел.

При последната си визита в Мадрид през ноември Зеленски посети музея на изкуствата "Кралица София", за да разгледа известната картина на Пабло Пикасо "Герника", станала световен символ на последиците от войната за мирното население. Испанският премиер тогава обяви предоставянето на военна помощ в размер на 615 милиона евро за въоръжените сили на Украйна срещу руската инвазия. Москва все още окупира 20% от украинската територия.

Същевременно британският премиер Киър Стармър заяви, че обсъди със Зеленски опасенията, че покачващите се цени на петрола заради кризата в Близкия изток може да доведат до непредвидени печалби за Русия, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Стармър посочи, че скоро ще се срещне с украинския президент, но не уточни кога, за да се запаси фокусът върху войната в Украйна, която остава на заден план предвид изостреното внимание на международната общност към конфликта в Иран в последно време.

Войната в Близкия изток крие опасност и да погълне част от доставките на ракети за противовъздушната отбрана Украйна, от които тя има голяма нужда.