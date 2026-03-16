Прокурорът по делото за изнасилване срещу големия син на принцеса Мете-Марит: Обвиняемият има проблем с агресията

Прокурорът по делото за изнасилване срещу Мариус Борг Хойби - големия син на принцеса Мете-Марит, съпругата на норвежкия престолонаследник Хокон - определи днес обвиняемия като „човек с проблем с агресията", предаде ДПА. Прокурорът произнесе днес заключителната си пледоария по делото, което започна в началото на февруари и което шокира Норвегия и привлече вниманието на световните медии, пише БТА.

Двайсет и деветгодишният Хойби е обвинен в 40 престъпления, включително четири случая на изнасилване, престъпления, свързани с наркотици и домашно насилие. Той е обвинен в сексуално малтретиране на няколко жени, като е извършил някои от най-тежките престъпления, докато жертвите са спели или са били в безсъзнание. Хойби е заснемал също така жените, над които е издевателствал.

Обвиняемият отрича обвиненията в сексуални престъпления, но е признал някои от останалите обвинения.

Прокурорът Стюрла Хенриксбу заяви, че подсъдимият „взема каквото си иска и не се притеснява да попита момичето, седящо в скута му... дали тя е съгласна той да я докосва“.

Хойби „не е чудовище“, добави Хенриксбу, опровергавайки твърдението на Хойби, че е бил третиран като такъв от обществеността. Синът на Мете Марит обаче е „човек с проблем с агресията, който е ревнив и може да загуби контрол, особено когато е пиян“, каза прокурорът.

Процесът срещу доведения син на престолонаследника Хокон предизвика голям скандал в Норвегия и съвпадна с разследването на Мете-Марит за нейните връзки в миналото с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Съдебният процес срещу Хойби включваше показания на редица свидетели и преглед на повече от 800 текстови съобщения и видеозаписи.