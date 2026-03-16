Експлозии отекнаха в катарската столица Доха

Експлозии отекнаха в столицата на Катар - Доха, съобщиха кореспонденти на Франс прес на терен, а властите заявиха, че са прехванали атака с ракета.

"Въоръжените сили прехванаха атака с ракета, насочена срещу Катар", съобщи катарското министерство на отбраната в социалната мрежа "Екс" в контекста на продължаващите ирански удари срещу съседни държави от Персийския залив в отговор на израелско-американската военна операция.

Междувременно израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) засякоха нов ракетен залп, изстрелян от територията на Иран, съобщава пресслужбата на армията, цитирана от БТА.

Силите на израелската противовъздушна отбрана започнаха да прехващат въздушни цели.

Иранските удари са насочени срещу централната част на Израел. В много израелски райони от Йерусалим до Ашкелон беше обявена въздушна тревога. Това се потвърждават данни от израелската предупредителна система.