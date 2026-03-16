Тръмп ще даде пресконференция по-късно днес

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", че днес ще даде пресконференция. Тя ще се състои преди насроченото за по-късно днес заседание на управителния съвет на Центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди" във Вашингтон. Тръмп не даде повече подробности за какво ще говори на пресконференцията, предадоха Ройтерс и БТА.

В края на миналата седмица ръководителят на Центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди" и дългогодишен съветник по външната политика на Републиканската партия Ричард Гренел се оттегли от поста си в културната институция.

Тръмп обяви промяната, след като тя беше първоначално съобщена от новинарския сайт "Аксиос". Президентът на САЩ каза, че Мат Флока, който и в момента от управителния съвет на Центъра "Кенеди", ще поеме функциите на Гренел. Очаква се промените да бъдат финализирани на заседание на управителния съвет, насрочено за по-късно днес в Белия дом, съобщи източник на Асошиейтед прес.