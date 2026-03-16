Шон Пен пропуснал да си вземе "Оскара", защото е в Украйна

Американският актьор Шон Пен, който днес получи третия си „Оскар“, но отсъстваше от церемонията в Калифорния, е в Киев, за да „подкрепи Украйна“ и ще бъде приет днес от украинския президент Володимир Зеленски, е казал високопоставен украински представител за АФП.

„Той е в Украйна, но това е частно посещение“, е казал източникът. „Той само иска да подкрепи Украйна“, добавил е той.

Предвижда се след това 65-годишният актьор да се отправи „на фронта“, е предал друг източник.

Награденият с „Оскар“ за второстепенна мъжка роля в „Битка след битка“ Шон Пен е една от знаменитостите, които подкрепят Киев в Холивуд и няколко пъти е посещавал Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г., припомня БТА.

Той е и сърежисьор през 2023 г. на документален филм за Володимир Зеленски. Премиерата на филма – възхитителен портрет на Зеленски, който проследява впечатляващия му път от комик до военачалник, бе представена на филмовия фестивал в Берлин през 2023 г..

През 2025 г. Шон Пен и рок звездата Боно отправиха енергичен призив към Запада за подкрепа на Украйна на фестивала в Кан, позирайки за снимки на червения килим с украински войници.

През ноември 2022 г. при една от визитите си в Киев Шон Пен подари една от своите статуетки "Оскар" на президента Зеленски.