Би Би Си поиска съдът да прекрати делото на Тръмп,...

ЕС санкционира девет души, участвали в клането в Буча

Украински военни на оглед след разрушенията в Буча СНИМКА: Ройтерс

Европейският съюз наложи санкции на девет лица, за които твърди, че са имали роля в клането в Буча през 2022 г., и на четири лица, участвали в руската дезинформация и намеса в чужбина, предадоха Ройтерс и БТА.

Киев заяви, че над 1400 души са убити в Буча – градче в покрайнините на украинската столица, по време на 33-дневната окупация от руските сили в началото на пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г.

Съветът на ЕС заяви, че сред санкционираните лица е ген. Александър Чайко – „най-високопоставеният руски военен на място в Украйна в началото на пълнонмащабната инвазия“. „Той е бил най-висшестоящият командир в Украйна, когато руските войски влизат в Буча.“

ЕС санкционира и няколко предполагаеми пропагандисти на Кремъл, включително Адриен Боке – руско-френски гражданин, когото по-рано днес френският външен министър Жан-Ноел Баро нарече „ключов вербовчик на чуждестранни бойци за Украйна, отговорен за възхваляването на военните престъпления, а също така и отговорен за кампании за дезинформация в Европа и Африка“.

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел