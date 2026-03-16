Би Би Си поиска съдът да прекрати делото на Тръмп, който иска 10 млрд. долара за клевета

Британската обществена телевизия BBC е поискала от американски съдия да отхвърли иска на президента на САЩ Доналд Тръмп за 10 милиарда долара заради редактирането на негова реч от 2021 г. в документален филм. Според медията последващото му преизбиране показва, че това не е навредило на репутацията му, показват съдебни документи от понеделник, съобщава Би Ти Ви.

Тръмп обвинява финансираната от държавата британска медия в клевета, като твърди, че тя е съединила части от негова реч от 6 януари 2021 г., за да изглежда, че той е насърчил свои поддръжници да щурмуват Капитолия на САЩ, предаде Ройтерс.

Американският президент обвини британската обществена телевизия, че го е клеветила, като е монтирала части от речта му от 6 януари 2021 г.

Документалният филм, излъчен за първи път през 2024 г. малко преди президентските избори, които Тръмп спечели, включва един откъс, в който той казва на поддръжниците си да тръгнат към Капитолия, както и друг — записан почти час по-късно — в който заявява „борете се като по дяволите".

BBC се е извинила на Тръмп за редакцията, но в искане за прекратяване на делото е заявила, че съдебният процес трябва да бъде отхвърлен, включително и защото той е бил преизбран след излъчването на филма.

Медията също така посочва, че документалният филм не е бил достъпен за зрители във Флорида - щата, в който Тръмп е завел делото.

Тъй като Тръмп е спечелил изборите след излъчването на документалния филм, той „не може правдоподобно да твърди, че филмът е навредил на репутацията му", заявяват адвокатите на BBC в съдебните си документи.