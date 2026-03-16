Сиярто: Блокираме заема за Киев и санкциите на ЕС за Москва, докато "Дружба" не заработи

Унгария ще блокира 90 милиарда евро финансова помощ за Украйна и 20-ия пакет санкции на ЕС за Русия, докато не бъде решен въпросът с преноса на нефт по петролопровода „Дружба“, предаде Укринформ, позовавайки се на изказване на унгарският външен министър Петер Сиярто в Брюксел.

„Докато украинците не възстановят преноса, не може да се обсъжда гласуването на заем от 90 млрд. евро, друга финансова помощ за Украйна или 20-ия пакет санкции за Русия. Държавите членове на ЕС могат да забравят за това“, заяви Сиярто.

Той смята, че петролопроводът „Дружба“ е физически и технически готов за възобновяване на преноса. Сиярто нарече прекъсването на доставките „политическо решение“.

„Украинският системен оператор заяви, че до месец ситуацията с „Дружба“ може да бъде подобрена, което ще бъде седмица след изборите в Унгария“, добави той.

По думите му Киев е отхвърлил тристранна среща с него и словашкия министър на енергетиката.

Освен това Сиярто отбеляза, че Будапеща има резерви от нефт за 86 дни.

По-рано днес върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че Унгария трябва да изпълни решенията, които вече са одобрени от лидера ѝ през декември миналата година, и не трябва да блокира заема от 90 млрд. евро за Украйна.