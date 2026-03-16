Румъния към Иран: Не сме страна в конфликта в Близкия изток

Румънското министерство на външните работи заяви днес, че се е запознало с твърденията на говорителя на Министерството на външните работи на Иран и в този контекст подчертава, че Румъния не е страна в конфликта в Близкия изток, а приоритет на властите в Букурещ са дипломатическите усилия за деескалация, предадоха Аджерпрес и БТА.

"Двустранното споразумение за достъп от 2006 г. предоставя на САЩ гарантирана законова рамка да използват военните бази в Румъния на постоянна база. В Румъния са разположени от над 10 години на способности за противоракетна отбрана срещу заплахи извън евроатлантическото пространство. Системата има строго отбранителен характер и се използва само за целите на самоотбраната съгласно Устава на ООН", посочи в съобщение министерството.

Институцията подчерта, че "Румъния не е страна в конфликта. Нашият приоритет са дипломатическите усилия за деескалация, за които призоваваме още от първия ден на конфликта".

Същевременно министерството осъжда "напълно неоправданите атаки на Иран срещу страните от региона на Залива" и изразява благодарност към тези страни за защитата на намиращите се в тях румънски граждани.

"Изискваме от Иран да прекрати тези атаки, които излагат на опасност човешки животи и водят до влошаване на глобалната сигурност и икономика", изтъква още министерството.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи предупреди днес Румъния, че Техеран ще реагира политически и правно, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран, съобщи изданието "Иран Интернешънъл", цитирано от румънски медии.

„Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран“, посочи той.