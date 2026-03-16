Милиардерът-съветник на Тръмп публично осъди войната с Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един от най-близките съветници на Доналд Тръмп е на различно мнение с президента относно войната му с Иран, предупреждавайки, че конфликтът рискува да се превърне в ядрена катастрофа.

Дейвид Сакс, отговорникът на Тръмп за изкуствения интелект и криптовалутите, заяви, че Израел обмисля дали да разположи ядрено оръжие срещу ислямския режим, съобщава "Дейл мейл".

Сакс, близък съюзник на вицепрезидента Джей Ди Ванс, направи забележките в подкаста All-In, предупреждавайки, че има „рискове" от „ескалиращ подход" от страна на Израел.

Сакс призова Тръмп да намери изход и да доведе войната с Иран до бърз край.

„Това е добър момент да обявим победа и да се измъкнем", добави той. „Съгласен съм, че трябва да се опитаме да намерим изходния път."

Довереникът на Белия дом отбеляза, че САЩ до голяма степен са неутрализирали военните възможности на ислямския режим.

Сакс е най-високопоставената фигура в Белия дом на Тръмп, която публично се е разделила с мненията на президента относно конфликта.

„Ако ескалацията не доведе до нищо добро, тогава трябва да помислите как да деескалирате? Деескалацията, според мен, включва постигане на някакъв вид споразумение за прекратяване на огъня или някакъв вид договорено споразумение с Иран", каза той.

Смята се, че Израел притежава ядрени оръжия, но поддържа политика на неяснота и никога не е потвърждавал публично своя арсенал.

Сакс, който дари около 1 милион долара на суперкомитет по политически въпроси, подкрепящ кампанията на Ванс за Сената на Охайо през 2022 г., изглежда е в съответствие с позицията на вицепрезидента по отношение на конфликта.

Според съобщенията, Ванс лично предупредил Тръмп за войната с Иран, казвайки, че ако бъдат предприети действия, той трябва да „действа мащабно и бързо".

Той до известна степет се дистанциара, докато държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет публично са начело на кампанията, след като американско-израелските удари убиха аятолах Али Хаменей в първия ден на войната, 28 февруари.

Тръмп дори призна, че Ванс е бил „по-малко ентусиазиран" относно войната, докато се обръщаше към репортери в голф клуба си в Дорал, Флорида, миналата седмица.

САЩ и Израел нападнаха Иран на 28 февруари. Иран и неговият съюзник в Ливан, Хизбула, отговориха с удари срещу Израел и други страни в Близкия изток.

Войната разтърси световните пазари и повиши цените на петрола.

Посланикът на Иран в ООН казва, че над 1300 души са били убити в Иран при атаки на САЩ и Израел. Израел твърди, че 12 души са били убити в Израел от ирански атаки. САЩ съобщават, че 13 техни войници са били убити.