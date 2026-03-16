Украйна: Унгария си измисля относно тристранните консултации за петролопровода "Дружба"

Георгий Тихи Снимка: Екс/ Heorhii Tykhyi

Никакви споразумения не са постигани за провеждане на тристранни консултации между Украйна, Унгария  и Словакия относно петролопровода „Дружба“, а Будапеща се опитва да обвини Киев, че отхвърля среща, която унгарската страна си е измислила, заяви днес говорителят на украинското министерство на външните работи Георгий Тихи, цитиран от Укринформ.

„Невъзможно е да отхвърлим нещо, което не сме планирали – особено нещо, което е предложено в последната минута като „актуално споразумение“, заяви Тихи.  

Той добави, че „това вече стана типичен унгарски стил – представят си нещо, а след това ни обвиняват“.

По-рано днес унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Украйна е „отказала“ да участва в тристранни консултации с министрите на енергетиката на Словакия и Унгария, които са били насрочени за днес.

