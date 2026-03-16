Димитър Гърдев за войната в Иран: Получи се нещо, което Тръмп не е очаквал

След войната от миналата година между Иран и Израел не може да се каже, че настоящата беше неочаквана, но сега САЩ за първи път участват пряко в бойните действия, коментира в "Лице в лице" бившият председател на Комисията по европейските въпроси НС Димитър Гърдев.

Във връзка с твърденията, че в официални текстове на Иран се говори за унищожението на Израел и това дали войната е свещена, Гърдев обясни: "Трябва да разглеждаме различно фетвите на религиозните водачи и държавната конституция, в самата докрита на Ислямска република Иран беше записано, че основната функция е разпространяването на ислямската революция в региона".

И допълни, че предвоенните преговори са включвали няколко важни момента, най-ключов от които е пълния отказ от ядрената програма. "460 кг обогатен уран 235 до 60% бяха открити в Иран, а те казаха, че е за енергетика - горивото за ядрена енергия е 3-5%, защо им е толкова висок процент", отбеляза още Гърдев. И посочи още, че "Владимир Путин дори преди години беше много изненадан, когато Бенямин Нетаняху му представи документи и му каза да си преразгледат разузнаването".

Второто най-важно, каза още Гърдев, беше пълен отказ от ракетите носители, а трето - прекратяване на прокситата - т.нар. Ислямска ос на съпротивата. "А сега новото ръководство заяви, че трябва да има международни гаранции за Иран, а след това и пълен цикъл на ядрена програма - ядреният реактор по принцип е създаден за атомна бомба, електричеството е вторичен процес", допълни още той.

Според Гърдев сега на карта е заложено оцеляването на Израел, а ако президентът на САЩ Доналд Тръмп се провали, най-вероятно го грози импийчмънт през февруари 2027 г. За заплахите на Тръмп към страните от НАТО в случай, че откажат да помогнат в Ормузкия проток, Гърдев отбеляза: "Първо - САЩ и Израел се сблъскват с нещо, което е нормално във войната - промяна в плановете", но щеше да е добре НАТО да беше включен предварително в самите планове най-малко.

И допълни: "Максималистичните цели на Тръмп са да покажат, че САЩ са в апогей, без съюзници и без ООН, но сега се получи нещо, което не е очаквал".

"В Ормузкия проток той иска помощ за ескадра, във военно отношение там ударите са мощни, така че ще наблюдаваме - засега, уви, конфликтът е само във военна фаза, няма дипломация".