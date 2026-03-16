Папа Лъв ХІV ще измине близо 18 000 километра по време на африканската си обиколка през април

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ватиканът публикува днес програмата за апостолическата обиколка на Папа Лъв ХІV в Африка, предадоха Франс прес и БТА.

По време на нея папата ще измине близо 18 000 километра, ще произнесе 11 речи, ще отслужи 7 литургии.

Лъв ХІV ще посети Алжир от 13 до 15 април, Камерун от 15 до 18 април, Ангола от 18 до 21 април и Екваториална Гвинея от 21 до 23 април.

По време на това дългоочаквано пътуване папата ще се спре върху разнородни теми - междурелигиозния диалог, мира, зачитането на човешките права и борбата срещу неравенствата.

Това ще бъде третото пътуване на папа Лъв ХІV от избирането му начело на Римокатолическата църква на 8 май миналата година. Той посети в Турция и Ливан в края на 2025 г. и ще посети Монако в края на настоящия месец. През юни папата ще посети и Испания.

По време на африканската си обиколка папата ще се срещне с местни лидери, с младежи, се религиозни дейци, ще посети културни центрове, места със символично за всяка страна значение и здравни заведения.