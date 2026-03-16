ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22481385 www.24chasa.bg

Рубио разговаря с японски министър, след като Тръмп поиска охрана на Ормузкия проток

Японският министър на външните работи Тошимицу Мотеги днес разговаря по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след като президентът Доналд Тръмп призова американските съюзници да създадат коалиция за отваряне на Ормузкия проток, предадоха Ройтерс и БТА.

Японската премиерка Санае Такаичи по-рано днес заяви, че Япония не е взела решение относно изпращане на кораби, които да съпровождат плавателните съдове в Близкия изток. Официален представител от японското външно министерство каза, че Рубио не е отправял искания за японски военни кораби по време на телефонния разговор.

„Двамата външни министри обмениха мнения основно относно настоящата обстановка в Близкия изток, включително развитията във връзка с Иран“, се казва в изявление на японското ведомство.

„Министър Мотеги заяви, че осъжда действията на Иран, включително атаките срещу цивилни обекти, като енергийните съоръжения в страните от Залива, както и действията, които заплашват безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток“, се добавя в изявлението.

Японският министър също така е посочил, че гарантирането на свободата и безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток е изключително важно за международната общност и за Япония, както и че японската страна ще продължи да предприема всички необходими дипломатически усилия в сътрудничество с международната общност, включително САЩ.

„Двамата министри потвърдиха, че ще продължат да поддържат тесни връзки относно реакцията на обстановката около Иран“, както и във връзка с подготовката за посещението тази седмица във Вашингтон на японския премиер Такаичи, се казва още в изявлението на японското министерство.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

