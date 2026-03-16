Техеран: Вероятно е Израел и САЩ да извършат атаки под фалшив флаг

Иран предупреди, че има вероятност Израел и САЩ да извършат "атаки под фалшив флаг", съобщи говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи, цитиран от ДПА и БТА.

Багаи посочи, че иранските въоръжени сили обявяват "всеки обект, който атакуват, с кураж и чест".

Като пример за атака под фалшив флаг Багаи посочи нападението с дронове в Оман, като уточни, че САЩ са използвали реплика на дрон камикадзе, заредена с експлозиви.

Говорителят изрази и загриженост, че евентуални атаки по обекти на територията на САЩ могат да бъдат приписани на Иран.

Изявленията на Багаи бяха отправени, след като Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) предупреди полицейските участъци в американския щат Калифорния за заплаха от атаки като част от ответните удари на Иран, съобщи телевизионният канал "Ей Би Си Нюз".

От своя страна, иранският министър на външните работи Абас Арагчи изтъкна, че съседните държави, които са приели американски военнослужещи на своя територия и които позволяват извършването на нападения срещу Иран, насърчават активно убийството на иранци.

Арагчи посочи, че стотици ирански граждани, в това число и 200 деца, са били убити при израелско-американските удари.

"Тези становища трябва да бъдат разяснени своевременно", написа министърът в социалната мрежа "Екс".